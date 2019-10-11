MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD'den Türkiye'nin 'meşru güvenlik endişeleri diplomatik kanallarla ele alınmalı' teklifi
11.10.2019 - 04:16 | | AA

ABD'den Türkiye'nin 'meşru güvenlik endişeleri diplomatik kanallarla ele alınmalı' teklifi

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu taslak metinde, Türkiye'nin güvenlik önlemlerinin ''meşru'' olduğuna dikkati çekti ancak bu endişelerin askeri değil diplomatik kanallarla ele alınmasını teklif etti.

ABD'den Türkiye'nin 'meşru güvenlik endişeleri diplomatik kanallarla ele alınmalı' teklifi

 

Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen BMGK, ortak bir açıklama yapmak istedi ancak bu konuda henüz uzlaşma sağlanamadı. Uzlaşma sağlanması da beklenmiyor.

ABD'nin hazırladığı ve BMGK üyeleriyle paylaştığı metninde, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ''meşru'' olduğuna dikkati çekti ancak bu endişelerin askeri değil ''diplomatik kanallarla'' ele alınmasını teklif etti.

AA muhabirinin ulaştığı taslak metinde Türkiye'nin askeri operasyonunun ''olası insani ve güvenlik boyutlarından derin endişe duyulduğu'' ve ''DEAŞ ile mücadelede kaydedilen önemli ilerlemeye zarar verebileceği'' savunuldu.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine ''güvenli, gönüllü ve onurlu'' bir şekilde dönmesi gerektiği belirtilen taslak metinde tüm taraflara, sivillerin korunması ve ''engelsiz, güvenli ve sürdürülebilir'' insani erişimin sağlanması çağrısı yapıldı.

Taslak metinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve bunun ancak ''gerçek bir siyasi süreçle'' mümkün olduğuna vurgu yapıldı.

Bazı ülkeler Türkiye'nin kınanmasını isterken, ABD'nin taslak metninde ''kınamadan'' bahsedilmedi.

BMGK'nin ortak bir açıklama yapabilmesi için 15 üye ülkenin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.

Gün içinde yaşananlar

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı gün içinde görüşen BMGK'de bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermemişti.

AB üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya ise toplantı sonrası kendi ortak açıklamalarını yapmıştı.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

    Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

    Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

    Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    Sıradaki Haber