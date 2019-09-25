MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD'den Venezuela'daki muhaliflere 52 milyon dolarlık yardım
25.09.2019 - 00:20 | | AA

ABD'den Venezuela'daki muhaliflere 52 milyon dolarlık yardım

ABD yönetimi, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhaliflere 52 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD'den Venezuela'daki muhaliflere 52 milyon dolarlık yardım

 

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Mark Green, muhalif lider Guaido'nun temsilcisiyle başkent Washington'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki demokrasi yanlısı çabalara katkı için" 52 milyon dolarlık yeni bir yardım bütçesi ayırdıklarını bildirdi.

Green, söz konusu yardımın 19 milyon dolarının, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidardan ayrılıp Guaido'nun göreve gelmesi durumunda, ona ve ekibine verilecek eğitim için harcanacağını belirtti.

Trump yönetimi, daha önce "Venezuela'da demokrasiyi teşvik etmek için" yardım bütçesinden 15 milyon dolar kaynak ayrıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef son bölümde kim elendi? Bu hafta veda eden isim...

MasterChef son bölümde kim elendi? Bu hafta veda eden isim...

MasterChef Müge kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Güney elendi mi?

MasterChef Müge kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Güney elendi mi?

Pavlova tatlısı nasıl yapılır? Pavlova tarifi ve malzemeleri

Pavlova tatlısı nasıl yapılır? Pavlova tarifi ve malzemeleri

25 Eylül Çarşamba hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir açıklamaları

25 Eylül Çarşamba hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir açıklamaları

Sıradaki Haber