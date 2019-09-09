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HaberlerDünyaSon dakika: Bunun izahı yok! ABD'den YPG/PKK'ya yeni sevkiyat
09.09.2019 - 10:35| AA

Son dakika: Bunun izahı yok! ABD'den YPG/PKK'ya yeni sevkiyat

Irak'tan Suriye'ye giriş yapan yaklaşık 55 TIR'da, terör örgütüne gönderilen kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri vardı.

Son dakika: Bunun izahı yok! ABD'den YPG/PKK'ya yeni sevkiyat

ABD, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi.

ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 tırlık sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.

ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

Son dakika: Bunun izahı yok ABDden YPG/PKKya yeni sevkiyat



YPG/PKK tünel kazmaya devam ediyor

ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor.

Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi.

AA, 5 Eylül'de de örgütün halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazdığını duyurmuştu.

Sarıyer'de domuzlar caddeye indiSarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte şehre indi. Yeşillik alanda yiyecek arayan yaban domuzlarının karnını yoldan geçen vatandaşlar doyuruyor.
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