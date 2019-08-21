ABD’den Yunanistan’a tanker uyarısı
Cebelitarık’ta alıkonulan İran’a ait tankerin yarattığı kriz sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ı, bırakılması sonrası Cebelitarık’tan hareket eden ve Kalamata Limanı’na giden İran’a ait petrol tankerine yardım etmemesi yolunda uyardı. Reuters haber ajansına konuşan bir bakanlık yetkilisi, aksi bir durumun “terör örgütüne destek” olarak görülebileceğini söyledi. Aynı yetkili, bunun da çeşitli cezai sonuçları olacağını belirtti. ABD, İran Devrim Muhafızlarını “terör örgütü” olarak görüyor.
Grace 1 olan adı Adrian Darya One 1 olarak değiştirilen tanker Pazar akşamı, yaklaşık 1,5 ay alıkonduğu Cebalitarık’tan hareket etmişti. Tankerin Pazar günü Yunanistan’ın Kalamata Limanı’na varması bekleniyor.
‘Korkunç olur’
Öte yandan ABD’nin NBC News televizyonuna konuşan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, muhtemel bir savaşta kullanmak üzere Tahran’ın “vekalet savaşı” dahil birçok araca sahip olduğunu ve savaşın ABD ile bölgedeki müttefikleri için “korkunç” olacağını söyledi. ABD’yi bölgede “gerginliğin kaynağı” ve “saldırgan” olarak niteleyen Şemhani, Washington yönetiminin azami baskı politikasıyla hedefinin müzakere olmadığını ve İran’ı teslim almaya çalıştığını ifade etti. Şemhani, “İran, ABD baskı politikası izlediği sürece asla müzakere masasına oturmayacak” dedi.