ABD’den Yunanistan’a tanker uyarısı

Grace 1 olan adı Adrian Darya One 1 olarak değiştirilen tanker Pazar akşamı, yaklaşık 1,5 ay alıkonduğu Cebalitarık’tan hareket etmişti. Tankerin Pazar günü Yunanistan’ın Kalamata Limanı’na varması bekleniyor.

‘Korkunç olur’

Öte yandan ABD’nin NBC News televizyonuna konuşan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, muhtemel bir savaşta kullanmak üzere Tahran’ın “vekalet savaşı” dahil birçok araca sahip olduğunu ve savaşın ABD ile bölgedeki müttefikleri için “korkunç” olacağını söyledi. ABD’yi bölgede “gerginliğin kaynağı” ve “saldırgan” olarak niteleyen Şemhani, Washington yönetiminin azami baskı politikasıyla hedefinin müzakere olmadığını ve İran’ı teslim almaya çalıştığını ifade etti. Şemhani, “İran, ABD baskı politikası izlediği sürece asla müzakere masasına oturmayacak” dedi.