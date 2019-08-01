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01.08.2019 - 15:07

ABD'li firma, Çad'da on binlerce kişiyi dolandırdı

Afrika ülkesinde Onet ismiyle yer alan firma, saadet zinciri kurarak hızlı ve kolay para kazanmak isteyenlerden en az 150 bin dolar topladı.

ABD'li firma, Çad'da on binlerce kişiyi dolandırdı

Çad'da faaliyet yürüten ABD firmasının, on binlerce kişiyi "saadet zinciri" (piramit sistemi) üzerinden 4 yıl boyunca en az 150 bin dolar dolandırdığı bildirildi.

Ulusal Finansal Araştırmalar Ajansı (ANIF), cumhuriyet savcılığı yardımıyla yaptığı uzun soluklu soruşturma neticesinde, Çad'da faaliyet gösteren "Qnet" isimli Amerikan firmasının "saadet zinciri" kurarak insanları dolandırdığını belgeledi.

ANIF Direktörü Süleyman Abdülkerim Şerif, basına yaptığı açıklamada, "Qnet şirketi, ülkedeki ekonomik krizi fırsat bilerek 'hızlı ve kolay para kazanma' vaadiyle on binlerce kişiyi dolandırdı." ifadesini kullandı.

Firmanın ürünlerinden birini 4 bin 708 lira karşılığında satarak müşterisini sisteme üye olarak kaydettiğini belirten Şerif, şöyle devam etti:

"Qnet'in çalışma sistemi çok basit. Sisteme ilk üye olan kişi, ürünlerin birini alıp para ödüyor. Sonrasında daha fazla bonus kazanmak için yeni üyeler bulması isteniyor. Bu sahtekarlığın amacı çok satış yapmak değil, üye toplamak. Bu kitle üzerinden devasa karlar elde ediyorlar."

Şerif, firmanın yasal boşluklardan faydalanarak 4 yıl boyunca on binlerce kişiyi dolandırdığına dikkati çekerek yetkilileri halka yönelik koruyucu yasalar geliştirme konusunda uyardı.

Bayram yaklaşırken dikkat! Hepsi gerçek olmayabilirİstanbul da vatandaşları voip hat, photoshop dekont ve kart kopyalama yöntemleriyle dolandıran 3 ayrı şebekeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda 14 dolandırıcı yakalanıp gözaltına alındı. İlk tespitlere göre 20’nin üzerinde vatandaşı 500 bin liraya yakın bir miktarda dolandırdığı belirlenen şebekelerin mağdurlarını belirlemeye yönelik polisin çalışması devam ediyor.
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