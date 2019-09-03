MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD'nin en büyüğünden flaş karar: Artık satılmayacak
03.09.2019 - 23:04| AA

ABD'nin en büyüğünden flaş karar: Artık satılmayacak

ABD'deki en büyük perakende mağaza zinciri Walmart, saldırı tarzı silah ve mühimmat satışlarını durduracağını açıkladı.

ABD'nin en büyüğünden flaş karar: Artık satılmayacak

Walmart'tan yapılan açıklamada, mevcut envanterin elden çıkarılmasının ardından mağazalarında saldırı tarzı silah ve mühimmat satışlarının sonlandırılacağı belirtildi.

Müşterilerinden ülke genelindeki 4 bin 700 mağaza içinde açıktan silah taşımamalarının isteneceği ifade edilen açıklamada, Kongreye de silah güvenliği önlemleri konusunda harekete geçmesi çağrısında bulunuldu. Ülke genelindeki silah satışlarının yüzde 2'sini, mühimmat satışlarının ise yüzde 20'sini gerçekleştiren Walmart'ın, av amaçlı silah ve mühimmat satmaya devam edeceği aktarıldı.

Walmart'ın silah satış politikasındaki bu değişiklikten sonra pazar payının yüzde 20'den yüzde 6-9'a düşmesinin beklendiği aktarıldı. Walmart Üst Yönetici Doug McMillion, şirketin bu kararında geçen ay Teksas'taki El Paso ve Ohio'daki Dayton'da gerçekleşen silahlı saldırıların etkili olduğunu kaydederek, "Mevcut statükonun kabul edilemez olduğu bizim için açıktır." ifadesini kullandı.

El Paso ve Dayton saldırıları

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında 4 Ağustos’ta düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı. Saatler sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemler sonucu, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı. Saldırıların ardından Walmart, mağazalarında silah satışını durdurması konusunda büyük bir baskıyla karşılaşırken, ülkedeki "esnek" silah yasaları da tekrar tartışmaya açılmış, silah satışlarına daha sıkı denetim getirilmesi talep edilmişti.

Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştüMalatya'da üçüncü kattaki bir kahvede kavga ettiği şahıslardan kaçmak isteyen bir kişi, alt kattaki balkona düşerek ayağını kırdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kısır Tartar nasıl yapılır? Kısır Tartar tarifi ve malzemeleri

Kısır Tartar nasıl yapılır? Kısır Tartar tarifi ve malzemeleri

Henüz 16 yaşındaydı! 'Tutunacak dalım yok' dedi ve...

Henüz 16 yaşındaydı! 'Tutunacak dalım yok' dedi ve...

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

YKS ek tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak? 2019 YKS ek tercih kılavuzu

YKS ek tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak? 2019 YKS ek tercih kılavuzu

Sıradaki Haber