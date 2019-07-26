MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD'nin 'idam' kararına AB'den sert tepki: Şiddetle karşı çıkıyoruz
26.07.2019 - 18:47| AA

ABD'nin 'idam' kararına AB'den sert tepki: Şiddetle karşı çıkıyoruz

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacak olmasına "şiddetle karşı çıktığını" bildirdi.

ABD'nin 'idam' kararına AB'den sert tepki: Şiddetle karşı çıkıyoruz

 

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, ABD'nin 2003 yılından bu yana ilk kez idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacağını duyurmasına ilişkin, "Bu karar, hem ABD'de hem de dünyada ölüm cezasını ortadan kaldırma eğilimindeki artışla çelişiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ölüm cezasının, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne aykırı bir ceza olduğu belirtilerek, "AB, ölüm cezasına şiddetle karşı çıkmakta ve bunun dünya çapında kaldırılması için çalışmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, federal hükümetin 2003 yılından bu yana ilk kez idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararın, 2020'deki başkanlık seçimleri öncesinde özellikle uyuşturucu kartelleri ve adam öldürme suçlarına karışan çeteler için idam cezası isteğini dile getiren ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.

Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oğluyla denize giren babadan acı haber

Oğluyla denize giren babadan acı haber

2019 Fındık taban fiyatı belli oldu | Fındık taban fiyatı ne kadar?

2019 Fındık taban fiyatı belli oldu | Fındık taban fiyatı ne kadar?

MTV 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman? 2019 MTV son ödeme tarihi

MTV 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman? 2019 MTV son ödeme tarihi

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar

Sıradaki Haber