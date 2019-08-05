ABD’yi şoke eden 24 saat!

Bireysel silahlanmaya ilişkin tartışmaların sıkça yaşandığı ABD, son 24 saat içinde gerçekleşen üç ayrı saldırıyla adeta “şoka girmiş” durumda... Nitekim gerçekleştirilen üç farklı saldırıda 30’a yakın kişi yaşamını yitirirken, 70 civarında kişi de yaralandı.

Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde bir süpermarket zincirine düzenlenen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 13 saat geçtikten sonra, bu kez Ohio eyaletinin Dayton kentinden bir saldırı haberi geldi. Üzerinde kurşun geçirmez zırh ve bol miktarda yedek şarjör bulunan saldırganın, kentin popüler eğlence mekânlarının bulunduğu bölgede, çevredekilere ateş açtığı ve 9 kişiyi öldürdüğü belirtildi. 30’a yakın kişinin yaralandığı olaya, polisin acilen müdahale ettiği ve saldırganın, daha fazla katliam yapamadan etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bir barın önünde gerçekleştiği belirtilen saldırının, ağır silahlı beyaz bir erkek tarafından gerçekleştirildiği bilgisi verilirken, polis ve FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ekiplerinin araştırmalarını sürdürdüğü kaydediliyor. Bu kişinin saldırıyı niçin gerçekleştirdiği ise şimdilik bilinmiyor.

Manifesto iddiası

Öte yandan cumartesi günkü saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun, yakında okula başlayacak çocukları için okul alışverişi yaptığı bilgisi verildi. Polis, sadece bir şüphelinin gözaltına alındığını, yakalanırken hiç ateş edilmediğini açıkladı. ABD medyası, şüphelinin isminin Patrick Crusius olduğunu yazarken, 21 yaşındaki bu kişinin, saldırıdan önce bir manifesto yazdığı iddia edildi. Dört sayfalık söz konusu manifestoda, “Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum” ifadeleri alıyor.

Saldırının İspanyol istilasına karşı bir yanıt olduğuna değinilen manifestoda, “Kışkırtıcı olanlar onlar, ben değilim. Ben bu kültürel ve etnik istila sebebiyle ülkemi koruyorum. Sebeplerim kişisel değil” deniliyor. Aynı manifestoda, “Kısaca, ABD içten içe çürüyor ve bunu barışçıl yollarla durdurmak imkânsız. Rahatsız edici gerçek şudur ki, liderlerimiz, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, bizleri yıllardır yüzüstü bırakıyor” ifadeleri de dikkat çekiyor.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda 50 Müslüman katledilmişti. Bu ırkçı saldırı sonrasında katilin, bir manifesto yayınladığı ortaya çıkmıştı.

Trump’tan yas ilanı

ABD Başkanı Donald Trump, olayları kınarken, Amerikalı siyasiler de, konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Trump, El Paso saldırısı sonrası attığı tweetinde “El Paso’daki saldırı sadece trajik değil, aynı zamanda bir korkaklık eylemi. Bu ülkede bugünkü nefret dolu eylemi kınayan herkesin yanında olduğumu biliyorum. Masum insanları öldürmeyi meşrulaştıracak hiçbir sebep veya bahane olamaz” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca silahlı saldırılar nedeniyle ülkede 5 gün sürecek milli yas ilan etti. ABD’li pek çok politikacı da bu eylemleri kınarken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de, masumlara yönelik bu tür saldırıların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Son iki saldırıyla birlikte ülkede bu yıl içinde çeşitli saldırılarda 125 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İran’dan başsağlığı

Diğer yandan ABD’nin gerginlik yaşadığı İran’dan saldırı nedeniyle başsağlığı mesajı geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yayımladığı mesajda ABD halkı ve kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi, acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Trump’a bir telgraf göndererek taziyelerini iletti.

ChIcago’da silahlı saldırı: 9 yaralı

ABD’de 24 saat içinde üçüncü saldırı haberi Chicago’dan geldi. Kentte bir otomobilden açılan ateş sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre olay, kentin batı yakasındaki Douglas Park’ta, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir araçtan ateş açmasıyla gerçekleşti. Diğer yandan olaydan saatler sonra, birkaç blok ötedeki ayrı bir silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydediliyor.