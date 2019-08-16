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16.08.2019 - 11:44| AA

Açlıktan ölmek üzereyken bulundular

Meksika polisinin otoyolda bulduğu Bangladeş ve Sri Lankalı 65 göçmenin, Nisan ayında Katar'dan yola çıktığı belirlendi.

Açlıktan ölmek üzereyken bulundular

Meksika'da federal polis, otoyolda "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen buldu.

Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde Bangladeş ve Sri Lankalı oldukları tespit edilen düzensiz göçmenlerin otoyolda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada söz konusu kişilerin, ABD sınırına ulaşmak için 24 Nisan'da Katar'dan başladıkları zorlu ve uzun bir yolculuk sonucu Meksika'nın Veracruz eyaletine geldikleri belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi.

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