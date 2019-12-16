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16.12.2019 - 15:47 | | AA

Af Örgütü: İran'daki gösterilerde en az 304 kişi öldü

Benzin zammının tetiklediği gösteri dalgasında gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen Uluslararası Af Örgütü'ne göre, hayatını kaybedenlerden 12'si çocuk.

Af Örgütü: İran'daki gösterilerde en az 304 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki benzin zammına tepki gösterilerinde 12'si çocuk en az 304 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, örgütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther'e ait ifadelere yer verildi.

Luther, "İran rejimi, ülke çapında düzenlenen protestolarda yüzlerce kişiyi katlettiğinin ortaya çıkmasından endişe ederek, görgü tanıklarının ifade vermelerinin önüne geçmek amacıyla, korku salmak için baskı uygulamaya başladı. Bu acımasız baskı kampanyasına devam etmek yerine, İran makamlarının keyfi olarak gözaltına alınanları derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Benzine getirilen zam nedeniyle ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 12'si çocuk en az 304 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, "İran güvenlik güçlerinin risk oluşturmayan silahsız protestoculara ateş açtığı ve ölümlerin çoğunun, ateşli silahlarla baş, kalp, boyun ve diğer hayati organların hedef alınması sonucu meydana geldiği" ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca binlerce kişinin gözaltına alındığına işaret edilerek, aralarında 15 yaşından küçük çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye işkence edildiği ve tutukluların askeri kışla veya okullarda tutulduğu öne sürüldü.

Uluslararası Af Örgütü, son olarak 2 Aralık'ta yaptığı açıklamayla İran'daki gösterilerde ölü sayısını 208 olarak duyurmuştu.

Söz konusu açıklamada, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistlerce verilen "güvenilir bilgilerin", protestocuların güvenlik güçlerince öldürüldüğünü gösterdiği öne sürülmüştü.

İran, gösterilerde ölenlerin sayısına ilişkin açıklamaları yalanlıyor

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, Uluslararası Af Örgütünün gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin açıklamasının doğru olmadığını iddia etmişti.

Ölü sayısının olduğundan fazla gösterildiğini savunan İranlı yetkili, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının Savcılık tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

 

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