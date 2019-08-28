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28.08.2019 - 10:04| DHA

Afganistan'da 37 Taliban militanı etkisiz hale getirildi

Afganistan İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen bir operasyonda polis ile çatışmaya giren 37 Taliban militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Afganistan'da 37 Taliban militanı etkisiz hale getirildi

Bakanlık, çatışmanın Afganistan’ın Paktiye vilayetinde bulunan Paktika otoyolunda bir mevkide gerçekleştiğini; Afgan Ulusal Polisi ile çatışmaya giren 37 Taliban militanının öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, örgütün üst düzel bir yöneticisin de ölenler arasında bulunduğu; bir militanını da sağ ele geçirildiği vurgulandı.

Bakanlık operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu.

 

Meksika'da barda faciaMeksika Körfezi'nde yer alan liman şehri Coatzacoalcos'taki bir barda Salı gecesi alevler yükseldi, resmi yetkililer en az 23 kişinin öldüğünü bildiriyor. Savcılık kundaklama şüphesini araştırıyor.
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