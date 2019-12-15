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15.12.2019 - 18:17 | | AA

Afganistan'da 7 vilayette oyların yeniden sayımına başlandı

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimine "hile karıştığı" iddiasıyla bazı adayların taraftarlarınca 7 vilayette engellenen oyların yeniden sayımına başlandı.

Afganistan'da 7 vilayette oyların yeniden sayımına başlandı

 

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu sözcülerinden Mirza Muhammed Hakperest, yaptığı açıklamada, 27 vilayette oyların yeniden sayım işleminin tamamlandığını söyledi.

Daha önce Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah taraftarlarınca 7 vilayette engellenen oyların yeniden sayım işleminin bugün başladığını belirten Hakperest, işlemin en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah da 7 vilayette oyların yeniden sayılmasına izin verdiklerini dile getirdi.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Öte yandan, 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.

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