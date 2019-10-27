MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaAfganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı
27.10.2019 - 13:14 | | AA

Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, Kandahar'ın Dend ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, ABD birliklerinin devriye gezdiği sırada patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda bir ABD askerinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerin Kandahar havaalanındaki NATO hastanesinde tedavi altına alındığı vurgulandı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

ABD’nin Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Austin 'Scott' Miller, göreve geldiği son bir yıl içerisinde Afganistan’daki asker sayısını 2 bin civarında azalttıklarını açıklamıştı.

    Evlere dadanan genç kız çetesi kamerada!İstanbul Küçükçekmece’de 4 ayrı evden hırsızlık yapan genç kız çetesi yakalandı. Kızların evlere giriş anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Adli makamlara sevk edilen gençler tutuklandı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    16 yaşındaki Derya'nın feci ölümü!

    16 yaşındaki Derya'nın feci ölümü!

    Trafik magandası üniversiteliye dehşeti yaşattı

    Trafik magandası üniversiteliye dehşeti yaşattı

    Son depremler! En son ne zaman deprem oldu? 27 Ekim'de meydana gelen depremler

    Son depremler! En son ne zaman deprem oldu? 27 Ekim'de meydana gelen depremler

    Otomobiliyle kamyoneti sollamak isterken takla attı

    Otomobiliyle kamyoneti sollamak isterken takla attı

    Sıradaki Haber