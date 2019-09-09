Afganistan’da barış başka bahara kaldı

Afganistan’da ABD ile barış görüşmeleri devam ederken Taliban’ın saldırılarını sürdürmesi yeni bir krizle sonuçlandı. ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil’deki saldırı nedeniyle Taliban’la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David’de dün yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Önemli bazı Taliban liderleri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, bu pazar günü ayrı ayrı Camp David’e geleceklerdi. Onlar bu gece ABD’ye geliyorlardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla onlar (Taliban), Kabil’de 11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimizin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler. Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış görüşmelerini durdurdum” ifadelerini kullandı.

Trump, kendi pozisyonunu güçlendirmek için bu tür saldırıların işe yaramayacağını ve Taliban’ın bu saldırıyla avantajını kaybettiğini kaydederek, “Bu çok önemli barış görüşmeleri boyunca eğer bir ateşkeste mutabık olmayıp 12 masum insanı da öldürüyorlarsa, demek ki anlamlı bir anlaşma için müzakere gücüne muhtemelen sahip değiller. Daha kaç on yıllarca savaşmaya istekliler?” değerlendirmesini yaptı.

Taliban’ın görüşmelerin durdurulmasına yanıtı sert oldu. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, “Görüşmelerin durmasından en büyük zararı ABD görecek” derken, ABD’nin bölgede büyük kayıpları olacağını öne sürdü.

Anlaşma sağlanmıştı

Geçen hafta 9’uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı. Halilzad, Kabil’de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD’nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı. Başkent Kabil’de geçen hafta diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Barış görüşmelerinin Trump tarafından iptal edilmesinin ardından, Afganistan Cumhurbaşkanlığından açıklama da geldi. Açıklamada Hükümet, “Taliba’nın Afganistan’a yönelik şiddeti artırma konusundaki ciddiyetini devam eden barış müzakerelerinin önündeki en büyük engel olarak görüyor. Taliban, Afganların öldürülmesini durdurduğunda, kapsamlı bir ateşkes başlattığında ve Afgan hükümeti ile doğrudan müzakerelere girdiğinde gerçek barışın mümkün olduğunu sürekli olarak vurguladık. Afganistan hükümeti müttefiklerinin ağır çabalarını övüyor ve ülkede onurlu ve kalıcı barışı sağlamak için ABD ve diğer ortaklarla birlikte çalışmayı taahhüt ediyor” ifadeleri kullanıldı.