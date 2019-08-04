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04.08.2019 - 08:24

Afganistan’da barış için son tur başladı

Afganistan’da 18 yıldır süren savaşı sona erdirmesi beklenen barış görüşmelerin sekizincisi Katar’ın başkenti Doha’da başlıyor.

Afganistan’da barış için son tur başladı

ABD yetkilileri ve Taliban arasındaki müzakerelerin bu turu, savaşın sona erdirilmesi adına en önemli aşama olarak değerlendiriliyor. ABD’nin temsilcisi Zalmay Khalilzad Cuma gecesi Doha’ya ulaştı.

‘Geri çekilme değil’

Khalilzad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban ile görüşmeye devam etmek için az önce Doha’ya geldim. Geri çekilme anlaşması değil barış anlaşması yapıyoruz. Geri çekilmeyi sağlayan bir barış anlaşması. Afganistan’daki (ABD) varlığımız şartlara dayalı ve herhangi bir geri çekilme de bu şartlara bağlı olacak.” dedi. Taliban tarafından güvenliği sağlama garantisi verildiği takdirde, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin 13 Ağustos’tan önce başlayabileceği öne sürülüyor.

ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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