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31.08.2019 - 17:02| AA

Afganistan'da bir ABD askeri öldü

NATO operasyonunda hayatını kaybeden askerin kimliği açıklanmadı, son can kaybı 10 gün içerisinde ölen üçüncü ABD askeri olarak kayıtlara geçti.

Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin operasyon sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede 1 ABD askerinin 29 Ağustos'ta bir operasyon sırasında öldüğü belirtildi.

21 Ağustos'ta da ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinde iki ABD askeri öldürülmüştü.

Kimlikleri açıklanmayan askerlerin, ülkenin neresinde ve ne zaman yaşamını yitirdiği ifade edilmedi.

Afganistan'da halen 14 bin civarında askeri olan ABD yönetimi, Taliban ile muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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