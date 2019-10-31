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31.10.2019 - 07:47 | | AA

Afganistan'da bombalı saldırı: 7 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi yaralandı.

Afganistan'da bombalı saldırı: 7 yaralı

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, Espin Buldak merkezindeki pazar yerinde patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 7 sivilin yaralandığını ifade eden Barikzey, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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