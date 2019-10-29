Afganistan'da intihar saldırısı: 1 ölü

Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Herat'ın Derb Hoş bölgesinde patlattığını belirtti.

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amarhil, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Amarhil, saldırganın hedefinde bölgede bulunan Şiilere ait bir tekke olduğunu ancak amacına ulaşamadığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.