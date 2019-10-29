29.10.2019 - 08:14 | | AA
Afganistan'da intihar saldırısı: 1 ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Herat'ın Derb Hoş bölgesinde patlattığını belirtti.
Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amarhil, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.
Amarhil, saldırganın hedefinde bölgede bulunan Şiilere ait bir tekke olduğunu ancak amacına ulaşamadığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.