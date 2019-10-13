Afganistan'da kaymakama silahlı saldırı

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayeti Çagatu ilçesi Kaymakamı Raz Muhammed Veziri, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çagatu ilçesi Kaymakamı Veziri'ye Kabil'in 3. bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.



Saldırıda Veziri'nin hayatını kaybettiğini ifade eden Faramarz, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.