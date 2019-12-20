Afganistan'da oyların yeniden sayımı bitti

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanması için oyların yeniden sayma işlemi tamamlandı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Zabihullah Sadat, basına yaptığı açıklamada, Afganistan genelinde oyların yeniden sayım işleminin tamamlandığını söyledi.

Hileli oyların asla geçerli sayılmayacağını ifade eden Sadat, sonuçların şeffaf bir şekilde açıklanacağını belirtti.

Sadat, seçim sonuçlarının en kısa zamanda açıklanacağını kaydetti.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda ülkenin 7 vilayetinde cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah taraftarları ''seçime hile karıştığı'' iddiasıyla oyların yeniden sayılmasını engellemiş ve 5 gün Abdullah'ın çağrısı üzerine 7 vilayette de oylar yeniden sayılmaya başlamıştı.

Taliban'ın devrilmesinin ardından dördüncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Bu arada, 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.