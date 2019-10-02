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02.10.2019 - 11:21 | | AA

Afganistan'da patlama: 6 ölü

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada altı sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da patlama: 6 ölü

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Şukur Şayik, basına yaptığı açıklamada, Kapisa'nın Nicrab ilçesine bağlı Baizhil köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Patlamada ikisi çocuk altı sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şayik, iki sivilin yaralandığını belirtti.

Şayik, bombanın, Taliban tarafından güvenlik güçlerini hedef almak için yerleştirildiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise sivillerin güvenlik güçleri tarafından atılan havan mermisinin evlerine isabet etmesi sonucu öldüğü iddia edildi.

 

Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyorİstanbul Narkotik ekiplerince İstanbul genelinde son 10 günde uyuşturucu çetelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ile bu uyuşturucuların paketlenmesi de kullanıldığı belirlenen hassas teraziler ve silahlar ele geçirildi.
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