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02.11.2019 - 13:22 | | AA

Afganistan'da patlama

Bir köy yolunun kenarına yerleştirilen bomba, öğrenciler geçerken infilak ettirildi. Saldırıda dokuz çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Afganistan'da patlama

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde çocukları hedef alan bir saldırı gerçekleşti.

Emniyet yetkilileri, Darkad'ın Tahiri köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, okul öğrencilerinin bölgeden geçtiği sırada patladığını açıkladı.

Patlamada dokuz çocuğun yaşamını yitirdiği, bir çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bakan Soylu açıkladı: Yakalanan DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Sorgularının ardından ülkelerine göndereceğiz. Biz hiçbir DEAŞ mensubunun oteli değiliz" dedi.
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