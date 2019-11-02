Afganistan'da patlama

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde çocukları hedef alan bir saldırı gerçekleşti.

Emniyet yetkilileri, Darkad'ın Tahiri köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, okul öğrencilerinin bölgeden geçtiği sırada patladığını açıkladı.

Patlamada dokuz çocuğun yaşamını yitirdiği, bir çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.