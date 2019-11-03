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03.11.2019 - 10:34 | | AA

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Afganistan'da Paktika Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Paktika'nın Sarhavza ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Aryen, hayatını kaybedenlerden dördünün aynı aileden olduğunu söyledi.

"BOMBA TALİBAN TARAFINDAN YERLEŞTİRİLDİ"
Aryen, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini ifade etti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde meydana gelen patlamada 9 çocuk hayatını kaybetmişti.

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