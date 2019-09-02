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02.09.2019 - 08:38| AA

Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Anar Dere ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da patlama: 8 ölü

Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhibbullah Muhib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anar Dere ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 sivil ile 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

 Muhib, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

 Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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