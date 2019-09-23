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23.09.2019 - 11:20 |

Afganistan'da saldırı: En az 35 ölü

Afganistan'ın güneyinde terör örgütü Taliban'a karşı Afgan güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle en az 35 sivilin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Afganistan'da saldırı: En az 35 ölü

Afganistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde terör örgütü Taliban'a karşı gerçekleştirilen operasyon sebebiyle 35 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Terör örgütü Taliban'a karşı gerçekleştirilen operasyona ilişkin ABD ordusundan yapılan açıklamada ise, örgütle ilişkili olan 22 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Uçakta panik! Bir anda ayağa kalktı ve...ABD'de bir yolcu, uçak havadayken yerinden kalkıp ayakta esrar içmeye kalkınca, pilot güvenlik sebebiyle Denver'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.
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