Afganistan'da saldırı: En az 35 ölü

Afganistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde terör örgütü Taliban'a karşı gerçekleştirilen operasyon sebebiyle 35 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Terör örgütü Taliban'a karşı gerçekleştirilen operasyona ilişkin ABD ordusundan yapılan açıklamada ise, örgütle ilişkili olan 22 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.