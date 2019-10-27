Afganistan'da savcı öldürüldü

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand vilayetinin 9. bölgesinde bir savcının, silahlı kişilerin saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık 2 hafta önce de ülkenin Gur vilayetinde Abdul Mumin adında bir savcı da uğradığı silahlı saldırıda ölmüştü.