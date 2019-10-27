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27.10.2019 - 10:23 | | AA

Afganistan'da savcı öldürüldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde görev yapan bir savcının, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da savcı öldürüldü

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand vilayetinin 9. bölgesinde bir savcının, silahlı kişilerin saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık 2 hafta önce de ülkenin Gur vilayetinde Abdul Mumin adında bir savcı da uğradığı silahlı saldırıda ölmüştü.

Tehlikeli yolculuk kötü bittiManisa'da kamyonetin kasasının kapağına tutunarak yolculuk yapan kişi dengesini kaybederek yola düştü. Diğer sürücüler, yaralanan kişinin ezilmemesi için korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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