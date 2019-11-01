01.11.2019 - 13:55 | | AA
Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Ahmad Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polisin öldüğü bildirildi.
Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Serdar Veli Tebessüm, basına yaptığı açıklamada, militanların Ahmad Abad ilçesine bağlı Band Maçalgo bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Tebessüm, 3 polisin de yaralandığını söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 5 polisin öldüğü iddia edildi.
DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.