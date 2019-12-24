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24.12.2019 - 09:23 | | AA

Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların, Devletabad'ın Hili Geli köyündeki askeri karakola saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 10'un üzerinde olduğunu ileri sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 20 askerin öldürüldüğü iddia edildi.

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