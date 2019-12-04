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04.12.2019 - 15:48 |

Afganistan'da yardım görevlilerine pusu

Çalkantıların durulmadığı ülkede, aralarında bir Japon sivil toplum kuruluşu yöneticisinin de olduğu altı kişi silahlı saldırıda öldürüldü.

Afganistan'da yardım görevlilerine pusu

Afganistan’da silahlı bir kişinin saldırısı sonucu aralarında Japon bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisinin de olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırı Afganistan’ın Celalabad şehrinde yaşandı.

Yetkililer saldırının ardından silahlı kişinin olay yerinden kaçtığını henüz saldırıyı üstlenen kimsenin olmadığını belirttiler.

Saldırıda hayatını kaybeden Barış Japon Tıbbi Hizmetleri Yöneticisi Dr. Tetsu Nakamura, ülkedeki tarım ve sulama faaliyetleri konusunda iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak adına Afganistan’daydı.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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