Afganistan'da yardım görevlilerine pusu

Afganistan’da silahlı bir kişinin saldırısı sonucu aralarında Japon bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisinin de olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırı Afganistan’ın Celalabad şehrinde yaşandı.

Yetkililer saldırının ardından silahlı kişinin olay yerinden kaçtığını henüz saldırıyı üstlenen kimsenin olmadığını belirttiler.

Saldırıda hayatını kaybeden Barış Japon Tıbbi Hizmetleri Yöneticisi Dr. Tetsu Nakamura, ülkedeki tarım ve sulama faaliyetleri konusunda iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak adına Afganistan’daydı.