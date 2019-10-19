MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaAfganistan’daki patlamada ölü sayısı 69’a yükseldi
19.10.2019 - 17:28 | | İHA

Afganistan’daki patlamada ölü sayısı 69’a yükseldi

Afganistan'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 69’ye yükseldiği açıklandı.

Afganistan’daki patlamada ölü sayısı 69’a yükseldi

Afganistan'ın Nangarhar kentinin güneyinde bulunan Haska Mina ilçesindeki bir camide dün meydana gelen bombalı saldırıda ölü sayısı 69’a yükseldi. Yetkililer caminin içerisine yerleştirilen bombaların infilak etmesiyle gerçekleştirilen saldırının ardından yıkılan caminin enkazı altında kalanları arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Saldırıda yaralanan 45 yaşındaki bir kişi, patlamanın gerçekleştiği an caminin dolu olduğunu ifade ederek “Büyük bir patlama oldu ve her yer karanlıktı. Hatırladığım tek şey kadın sesleri. Daha sonra kendimi hastanede buldum” ifadelerini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kirli propagandaya sert yanıt! 'Kimyasal yalanı' boşa çıktı

Kirli propagandaya sert yanıt! 'Kimyasal yalanı' boşa çıktı

3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Zonguldak'ta yakalandı

3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Zonguldak'ta yakalandı

Sarp Apak eşi kimdir? Sarp Apak filmleri...

Sarp Apak eşi kimdir? Sarp Apak filmleri...

Gece yarısı erkek arkadaşını aradı ve sır oldu!

Gece yarısı erkek arkadaşını aradı ve sır oldu!

Sıradaki Haber