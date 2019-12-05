Afganistan’ı yasa boğan saldırı!

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Japonya’ya ait bir yardım kuruluşunun aracına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, kimliği bilinmeyen kişilerin, Japonya’nın Peace Medical Service (PMS) adlı yardım kurumunda çalışanların aracına Celalabad şehrinde silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırıda söz konusu kurumda çalışan 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, PMS Başkanı Japon doktor Tetsu Nakamura’nın yaralandığını belirtti. Ancak daha sonra yapılan açıklamalarda, Nakamura’nın da hayatını kaybettiği duyuruldu. Hogyani, saldırganların bölgeden kaçtığını ve yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

2008’den bu yana su ve tarım yönetimi alanında faaliyet gösteren PMS’nin başkanı Tetsu Nakamura’nın da hayatını kaybetmesi, ülkede büyük üzüntü yarattı. 73 yaşındaki Nakamura, 1980’lerde Pakistan’ın Peşaver kentinde cüzzam hastalarını tedavi ederek, bölgede çalışmaya başlamıştı. Nakamura, 2003’te barış ve uluslararası anlayış alanında “Asya’nın Nobeli” olarak adlandırılan Filipinler’in Ramon Magsaysay ödülünü adı.

Nakamura’yı en yakın dostlardan biri olarak tanımlayan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin sözcüsü Sıddık Sıddıki, “Hayatını insanlarımıza yardım etmeye ve işbirliği yapmaya adadı” ifadelerini kullandı.