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HaberlerDünyaAfrin'de bomba yüklü araç saldırısı: 5 ölü, 11 yaralı
24.09.2019 - 17:54 | | AA

Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı: 5 ölü, 11 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda 5 sivil öldü, 11 sivil yaralandı.

Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı: 5 ölü, 11 yaralı

Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.

Öte yandan Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesinde de aynı şekilde düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.

Her iki saldırıda da çevrede hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Cinderes ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'deki bu eylemlerin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden söz konusu iki alanı sık sık hedef alıyor.

Afrin'de bomba yüklü araç saldırısıSuriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda 5 sivil öldü, 11 sivil yaralandı.
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