Ağızları açık bırakan rakam! Tam bir milyar sterlin harcadılar

Yerel haber ajansı PA Medya'nın derlediği verilere göre, 2010, 2015 ve 2017 genel seçimleri, 2014 ve 2019 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ve iki referandum ile İskoçya ve Galler'deki yerel referandumların toplam maliyeti, en az bir milyar 60 bin sterlin (7 milyar 875 milyon TL) oldu.

Bunlar arasında 2016 Brexit referandumunda 129 milyon sterlin (958 milyon 235 bin TL), 2015 genel seçiminde 115 milyon sterlin (854 milyon 240 bin TL, 2014 Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde 109 milyon sterlin (809 milyon 671 bin TL), bu yılki AP seçiminde 152 milyon sterlin (bir milyar 129 milyon TL) harcandı.

12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim için ise en az 100 milyon sterlinin (742 milyon TL) daha harcanması bekleniyor.

Ülkede seçimlerin maliyeti, merkezi hükümet, gelişmiş idareler veya yerel makamlar tarafından karşılanıyor. Bu paraların büyük kısmını ise görevli ücretleri, seçim broşürleri, adayların bildirilerinin posta yoluyla dağıtılması oluşturuyor.