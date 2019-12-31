Akdeniz'de şoke eden görüntü! Katil balinalar...

Balık avlamak üzere Akdeniz'e açılan 25 yaşındaki balıkçı Simone Vartuli, sudaki katil balinaları fark etti. Katil balinaların balıkçı teknesinin yanında yüzdüklerini fark eden adam, onları videoya çekti. Reuters'a konuşan Simone Vartuli, balinalara neredeyse dokunabilecek kadar yakınlaştığını anlattı.

"Messina sularında bu balinaları görmek hayatımda başıma gelen en güzel şey" diyen Vartuli'nin bir diğer balıkçı arkadaşı Gianmarco Arena da açıklamalarda bulundu. Gianmarco Arena, "Balinaları ilk gördüğüm anca çok korktum. Teknemizin iki katı büyüklüğündeydiler" açıklamasını yaptı.

Aralık ayı başında, İtalya'nın kuzeyindeki Cenova açıklarına gelen katil balinaların İzlanda'dan İtalya açıklarına göç ettikleri düşünülüyor. Deniz biyologları, 800 kilometre yüzerek İtalya açıklarına gelen balinaların neden göç ettiği konusunda henüz fikir sahibi olmadıklarını söylüyor.