Alaska'da yolcu uçağı pistten çıktı: 1 ölü, 10 yaralı

Uçağı işleten şirket PenAir'den yapılan açıklamaya göre, 3 mürettebat ve 39 yolcusuyla Alaska'ya bağlı Aleutian Adaları'nda bir havaalanına iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 10 kişi hastaneye kaldırıldı.