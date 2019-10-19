19.10.2019 - 12:06 | | AA
Alaska'da yolcu uçağı pistten çıktı: 1 ölü, 10 yaralı
ABD'nin Alaska eyaletinde yolcu uçağının iniş yaparken pistten çıkması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Uçağı işleten şirket PenAir'den yapılan açıklamaya göre, 3 mürettebat ve 39 yolcusuyla Alaska'ya bağlı Aleutian Adaları'nda bir havaalanına iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı.
Kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bunu da yaptılar! Instagram'ı kullanıp çocukları...Van'da, 17 yaşındaki 2 çocuğu, sosyal medyadan ulaşıp, dağa götürmek için kandıran 4 örgüt üyesi, polisin dikkatiyle yakalandı. 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konulurken, Bodrum'da inşaat işçiliği yapan çocuklar, ailelerine teslim edildi.