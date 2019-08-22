Alkışsız biten müzikal

Köpekler, “K-9 Country Inn Working Service Dogs” programı çerçevesinde 2 yıllık eğitimden geçiyorlardı. Müzikal izlemeleri ise eğitimin bir parçasıydı. Köpekler, müzikali koltuklarından sessizce izledi, tam not aldı. Sanatçılar da günü alkışsız kapatsa da bu köpekler rehberlik edecekleri kişilerle sanat etkinliği izleyebilecek.