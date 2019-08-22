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22.08.2019 - 08:37

Alkışsız biten müzikal

Kanada’nın Stratford kentindeki bir festivalin programında yer alan “Billy Elliot: The Musical” adlı müzikalin izleyicileri bir grup rehber köpek adayıydı.

Alkışsız biten müzikal

Köpekler, “K-9 Country Inn Working Service Dogs” programı çerçevesinde 2 yıllık eğitimden geçiyorlardı. Müzikal izlemeleri ise eğitimin bir parçasıydı. Köpekler, müzikali koltuklarından sessizce izledi, tam not aldı. Sanatçılar da günü alkışsız kapatsa da bu köpekler rehberlik edecekleri kişilerle sanat etkinliği izleyebilecek.

Erzurum'da silahlı kavgaErzurum'un Horasan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, biri polis memuru 5 kişi yaralandı.
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