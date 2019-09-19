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19.09.2019 - 14:06 | | AA

Almanya Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı

Bakanlar Kurulu, Irak'ta görev yapan askerlerinin görev süresini bir yıl daha uzattı.

Almanya Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı

Almanya, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele çerçevesinde Irak'ta görev yapan askerlerinin görev süresini bir yıl daha uzattı.

Bakanlar Kurulu'nca Irak'taki Alman askerlerin görev süresinin 31 Ekim 2020'ye kadar uzatılması onaylandı.

Kararda asker sayısını geçen yıla göre 100 azaltılarak maksimum 700 ile sınırlandırıldı.

Alman askerleri, Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında eğitim desteği veriyor.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Suriye'de keşif uçuşları gerçekleştiren ve Ürdün'de konuşlu bulunan askeri birliğin de görev süresini 31 Mart 2020'ye kadar uzatma kararı aldı.

Almanya'nın Mali, Irak, Afganistan ve Suriye'de görev yapan yaklaşık 3 bin 500 askeri bulunuyor.

Bakanlar Kurulunda alınan kararların, Federal Meclis'te de onaylanması gerekiyor.

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