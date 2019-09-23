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23.09.2019 - 13:04 | | AA

Almanya'da 2030'a kadar 200 bin sağlık personeline ihtiyaç olacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede sağlık sektöründe halihazırda 80 bin bakıcı personel açığı olduğunu 2030'a kadar bu rakamın 200 bini bulacağını söyledi. Sağlık Bakanı Spahn, konuya ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Meksika'da ilgili kurumlarla iyi niyet anlaşması imzaladı.

Almanya'da 2030'a kadar 200 bin sağlık personeline ihtiyaç olacak

ZDF kanalına açıklamalarda bulunan Spahn, yurt dışından bakıcı personel ihtiyacının hiç olmadığı kadar büyük olduğuna dikkati çekerek, “Yurt dışından bakıcı personel gelmeden bu işi çözülemez. Halihazırda 80 bin açığımız var. Bremen Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre bu eksik her yıl on binlerce artarak devam ediyor. 2030 yılına kadar bakım hizmeti sunacak 200 bin sağlık personeline ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Almanya'nın dünyanın ikinci yaşlı ülkesi olduğuna vurgu yapan Spahn, özellikle nüfusu genç ülkelerle iş birliği yapmak istediklerini bildirdi.
Bakıcı personel açığının Meksika ve Filipinler gibi genç nüfuslu ülkelerden gelecek iş gücüyle karşılanacağı tahmin ediliyor.

 

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