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03.10.2019 - 09:06 |

Almanya'da otobanda kazaya yol açan zebra vurularak öldürüldü

Bir sirkten kaçtıktan sonra otobana çıkarak bir trafik kazasına yol açan hayvana polis ateş açtı. Firari ikinci zebra ise canlı yakalandı.

Almanya'da otobanda kazaya yol açan zebra vurularak öldürüldü

Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde Çarşamba günü bir zebra sirkten kaçtı.

Otoyola çıkan hayvan trafik yoğunluğunu artırdı, birkaç araca zarar verdi ve bir aracın da kaza yapmasına yol açtı. Polis ekipleri otobonda kaosa yol açan hayvanı vurarak öldürdü.

Sirkten kaçan ikinci zebra ise canlı yakalandı. Alman polisi polisin zebrayı burmasına ait detayları paylaşmadı.

Hayvanların Salı günü sirkten nasıl kaçtığı ise bilinmiyor.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye konuşan bir polis sözcüsü, hayvanın Tessin kentinden Rostock'a kadar otobanın ters yönünde gittiğini söyledi.

Sözcü, gerçekleşen kazanın ise bir sürücünün zebraya çarpmamak için yavaşlamasının ardından arkadan gelen bir sürücünün o araca çarpması nedeniyle meydana geldiğini, kazada yaralanan olmadığını açıkladı.

Yetkililerin ve sirkten olay yerine çağrılan bir hayvan terbiyecisinin zebrayı yakalamayı başaramaması üzerine hayvan polis tarafından vurulduğu duyuruldu.

Kaynak: BBC Türkçe

    Otoyolda kazaya davetiye çıkartacak görüntülerOtomobilinin üzerine bağladığı su borularıyla otoyolda seyreden sürücü şaşkına çevirdi. Gece karanlığında otomobil üzerindeki su borularını ufo sanan sürücüler otomobilin tavanına bağlı borulara isyan ettiler. Kazaya davetiye çıkartırcasına otoyolda seyreden sürücüyü diğer sürücüler tarafından görüntüledi.
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