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01.08.2019 - 00:32| AA

Almanya'dan ABD'ye kötü haber: Katılmayacağız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a yönelik maksimum baskı stratejisini yanlış bulduklarını söyledi.

Almanya'dan ABD'ye kötü haber: Katılmayacağız

 

Maas, Polonya'nın başkenti Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için ülkesinin ABD öncülüğündeki askeri bir misyon olan deniz gücü görevine katılım konusunu değerlendirdi.

Maksimum baskı stratejisini yanlış bulduklarını vurgulayan Maas, "ABD tarafından sunulan ve planlanan misyona Alman hükümeti katılmayacak." dedi.

Maas, Almanya'nın askeri gerilimin artmasını istemediğini, diplomasiden yana olduğunu sözlerine ekledi.

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