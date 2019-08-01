Altın Palmiyeli ‘Parazit’ Çin’de sansüre takıldı

Festival organizatörleri sosyal medya hesaplarında, yaşanan bu duruma dair şöyle bir açıklamada bulundu: “28 Temmuz’da kapanış filmi olarak yapılması planlanan ‘Parazit’ gösterimi teknik sebeplerden dolayı iptal edilmiştir” şeklinde muğlak bir açıklamayla yetindi.

Oysa işin aslının farklı olduğu konusunda kamuoyu hemfikir. Sansürün asıl sebebinin, Güney Kore ile Çin arasında gerilen diplomatik ilişkiler olduğu öne sürülüyor. “Teknik sebepler”, özellikle son altı aydır Çinli yetkililer tarafından sansür için paravan olarak kullanılıyor. Bu bahane şubat ayında, Berlin Film Festivali’nde Çin sinemasının ustalarından Zhang Yimou’nun Kültür Devrimi’ne dair filmi “One Second”ın festivalden son anda çekilmesiyle başlamıştı.