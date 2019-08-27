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HaberlerDünyaAmazon'dan sonra orası da yanıyor! Dünyanın ‘ikinci akciğerleri’
27.08.2019 - 23:36| İHA

Amazon'dan sonra orası da yanıyor! Dünyanın ‘ikinci akciğerleri’

Dünyanın ‘ikinci akciğerleri’ olarak adlandırılan Orta Afrika’nın çeşitli ülkelerinin sınırları içerisindeki ormanlarda da kontrol altına alınamayan yangınların çıktığı bildirildi.

Amazon'dan sonra orası da yanıyor! Dünyanın ‘ikinci akciğerleri’

Ağustos ayının başından bu yana Amazon ormanları yanmaya devam ederken, dünyanın ‘ikinci akciğerleri’ olarak kabul edilen Kongo Havzası ve Afrika’nın çeşitli bölgelerinde bulunan ormanlarda da aynı dönemde başlayan yangınların devam ettiği açıklandı. NASA’nın verilerine göre Angola’da 6 bin 902, Kongo Cumhuriyeti’nde ise 3 bin 395 yangın çıktı.

Amazondan sonra orası da yanıyor Dünyanın ‘ikinci akciğerleri’

Güney Amerika’nın Amazon bölgesindeki orman yangınları küresel olarak büyük tepkiye neden olurken Afrika’da devam eden yangınların Amazonlardakinden daha yıkıcı olduğu kaydedildi. Risk altında bulunan bölgeler arasında Kongo Havzası ormanı dikkat çekiyor. Bu bölge Amazonlardan sonra dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Bölge tonlarca karbondioksiti emerken, bilim insanları tarafından iklim değişikliğine karşı mücadelede anahtar rol oynadığı bildiriliyor.

Uluslararası Orman Gözlem uzmanı Lauren Williams ise, Amazon bölgesinde devam eden yangınların yağmur ormanlarına zarar verdiğini, Afrika’da devam eden yangınların ise savanı ve toprağı kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) bu yılın Şubat ayının sonunda yayınladığı çalışmada, Sahra Altı Afrika’sı dünyada yakılan ormanlık alanların yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor. Aynı çalışma, bu yangınların oluşturduğu dumanların yüzde 25 ila 35 arasında sera gazı sakınımına katkı yaptığı bilgisini verdi.

 

Kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kameradaTEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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