Amazonlar alev alev... Devlet Başkanı: Çevreciler çıkarıyor

‘Bütçelerini kıstığım STK’lar’

Brezilya’da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün(IPNE) uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 bin 843 orman yangını çıktı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84’lük bir artışı gösteriyor. Yangınlarla ilgili eleştirilerin odağında olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, enstitü başkanını görevden aldı. Facebook’tan canlı yayın yapan Bolsonaro, hükümetin sivil toplum kurumlarının bütçelerini kıstığını, bu nedenle de çevre örgütlerinin hükümeti utandırmak için ormanları yaktıklarını iddia etti ve “Suç var. Bu insanlar parayı özlüyor” dedi.

1 milyon yerli yaşıyor

Sivil toplum kuruluşları, yangınları ocak ayında göreve gelen Bolsonaro hükümetinin bölgede, madencilik, kerestecilik ve tarımsal faaliyetleri teşvik eden açıklamalarına bağlıyor. Dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar, küresel ısınmanın hızını azaltan en önemli karbon kaynaklarından biri. 3 milyon bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Amazon ormanlarında 1 milyon yerli insan yaşamını sürdürüyor. Bolsonaro konuşmasının devamında da Paris İklim Anlaşması’nı eleştirerek “O kadar iyi bir şey olsaydı, ABD de anlaşmanın içinde kalırdı” dedi. Ancak Bolsonaro, Brezilya’nın şimdilik anlaşmada kalacağını söyledi.

Amazon ormanlarında haftalardır devam eden yangından yükselen dumanları NASA böyle görüntülendi.