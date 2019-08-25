Amazonlar için ordu devrede

Dünyanın akciğerleri

Brezilya’da bulunan ve ‘Dünyanın akciğerleri’ olarak bilinen Amazon Ormanları’ndaki yangınlarla ilgili Avrupa Birliği’nden (AB) gelen baskılar üzerine Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun alevleri söndürmesi için ordu birliklerini görevlendirdiği bildirildi. Bu kapsamda Bolsonaro’nun, Amazonlar’da ve yerli halkın yoğun yaşadığı bölgelerde bir ay boyunca yangınlara müdahale için orduyu görevlendiren bir başkanlık kararnamesi çıkardığı bildirildi.

Önlem almaya zorlandı

Fransa’da düzenlenen G7 zirvesi öncesinde yapılan açıklamalarda, Amazon Ormanları’ndaki yangınlar söndürülmediği için AB ve Brezilya arasında imzalanan Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması’nın tehlikeye girdiği bildirilmişti. Özellikle Fransa ve İrlanda’dan, bu şartlar altında anlaşmanın onaylanmayacağı şeklinde açıklamalar yapılınca, Bolsonaro’nun önlem almak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

8 ayda 75 bin yangın

Güney Amerika’nın yüzde 40’ını kaplayan Amazon Ormanları’nda bu yılın başından beri 75 bin yangının çıktığı ve bu yangınlarda sadece Brezilya’da 11 bin 500 kilometrekare ormanın yok olduğu belirtiliyor. Yangınların sıçradığı Brezilya’nın komşusu Bolivya’da ise 7 bin 500 kilometrekarelik alanın yandığı, Paraguay’da da 370 kilometrekarelik alanın etkilendiği aktarılıyor. Toplam 1 milyon 93 bin kilometrekarelik alanın ise yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilendiği kaydedildi. Yangın sayısında geçen yıla göre yüzde 83 artış olduğu bildirildi. Sivil toplum kuruluşları, Amazonlar’daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hükümetinin, kasıtlı olarak önlem almamasının rol oynadığını savunuyor.