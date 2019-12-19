MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ampatuanlara ömür boyu hapis
ABONE OL
19.12.2019 - 16:29 | | AA

Ampatuanlara ömür boyu hapis

Filipinler'de 10 yıl önce 32'si gazeteci 57 insanın öldürüldüğü konvoy saldırısını gerçekleştiren aile üyeleri, müebbet hapse mahkum oldu.

Ampatuanlara ömür boyu hapis

Filipinler'de mahkeme, 2009'da ülkenin güneyindeki Maguindanao vilayetinde 57 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenledikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklardan beşini ömür boyu hapse mahkum etti.

Yargıç Jocelyn Solis-Reyes'in başkanlığını yaptığı bölge mahkemesi, Mindanao adasındaki Maguindanao vilayetinde siyasi egemenlik ve özel askeri güç kuran Ampatuan ailesinin yargılanan bazı bireylerini, Kasım 2009'da bir seçim konvoyuna saldırarak 57 kişi öldürmekten sorumlu tuttu.

Mahkeme, aralarında 32 basın mensubunun da bulunduğu 57 kişinin ölümünden suçlu bulduğu ailenin lideri Andal Ampatuan Jr. dahil 5 kişiyi ömür boyu hapse mahkum ederken, kurbanların ailelerine de tazminat ödemelerini kararlaştırdı.

Katliamı aile liderlerinin emriyle yapmakla suçlanan kişiler ise 6-10 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Yargılanan 101 sanık arasında bulunan bazı aile üyeleri ile polis memurları ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Katliamla ilgili suçlanan yaklaşık 80 kişi ise firari durumda bulunuyor.

Ampatuan'a siyasi rakip olan aile katledilmişti

Ampatuan aşiretinin lideri Andal Ampatuan Jr. ve 100'den fazla silahlı adamı, 23 Kasım 2009'da Maguindanao vilayetinde, seçimlerde aday olan İsmail Magudadatu'nun ailesi ile gazetecilerin yer aldığı konvoya ateş açmıştı.

Olayda 32'si basın mensubu, 57 kişi yaşamını yitirmişti. Ölenlerin cesetleri, toplu bir mezarda bulunmuştu.

Katliamdan sonra bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ampatuan aşiretine bağlı paramiliter güçler, devlet için koruculuk da yapıyordu.

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma mesajları resimli 2019 | Kısa, anlamlı ve en güzel cuma mesajları sözleri

Cuma mesajları resimli 2019 | Kısa, anlamlı ve en güzel cuma mesajları sözleri

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber