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11.09.2019 - 13:09

Anaokulunda tecavüze uğrayan üç yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi

Myanmar'daki duruşmaya video bağlantısıyla katılan kız çocuğu, okul müdürünün iki oğlunu suçluyor. Mayıs ayında gerçekleşen olay ve polisin yaklaşımı, ülkede büyük öfkeye neden oldu.

Anaokulunda tecavüze uğrayan üç yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi

Anaokulunda tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk, Myanmar'ın başkenti Naypyidaw'da görülen duruşmaya video bağlantısı ile katılarak ifade verdi.

Gerçek ismi hukuki nedenlerle açıklanmayan ve "Victoria" takma ismi verilen kıza tecavüz ettiğinden şüphelenilen, kreşte görevli bir erkek tutuklu yargılanıyor.

Anaokulu yetkilileri ise tutuklu bulunan 29 yaşındaki anaokulu görevlisinin kıza tecavüz ettiği iddiasına karşı çıkıyor. Olayla ilgili yapılan DNA testi de sonuçsuz kalmıştı.

BBC Asya muhabiri Grace Tsoi ise Victoria'nın ifadesinde okul müdürünün iki oğlunu suçladığını bildirdi. Ergenlik yaşlarındaki iki çocuk henüz davaya müdahil edilmedi.

Polis, küçük kızın vücudundaki izleri fark eden annesinin kızı cinsel istismara maruz kaldığı şühesiyle hastaneye getirdiğini ve kızın tıbbi kontrolden geçirildiğini söyledi.

Mayıs ayında gerçekleşen olay ve polisin yaklaşımı, ülkede büyük öfkeye neden oldu. Ülke çapında "Victoria'ya adalet" gösterileri yapılıyor ve ülkede çocuklara yönelik cinsel istiasmar vakalarında artış olduğu belirtiliyor.

Myanmar'da kırsal kesimde yaşayan bazı topluluklarda genellikle şikâyetler mahallenin ihtiyar heyetine gidiyor ve mağdur, tecavüzcüsüyle evlenmeye zorlanıyor.

Erkeklere yönelik tecavüz ise bir cezai suç olarak bile sayılmıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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