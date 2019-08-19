Animasyonun ustasına veda

Oscar ödüllü Williams’ın Bristol’daki evinden kanser nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Williams 1950 ve 1960’larda animasyonun altın çağı denilen dönemde de 1990’larda bilgisayar kullanılan değişim döneminde de etkili olan bir isimdi. En iyi tanınan çalışması 1988 yapımı animasyonla canlı canlandırmayı bir araya getiren ‘Who Framed Roger Rabbit’deki animasyon çekimleriydi.