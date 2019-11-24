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24.11.2019 - 21:18 | | AA

Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

Ankara Valiliği, yarın ve salı günü başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını bildirdi.

Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, Valiliğin bilgisi dahilinde iki gün süreyle uçuşlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16'lar ve diğer hava araçları ile yapılacak yüksek ve alçak irtifa test uçuşlarının herhangi bir tedirginliğe yol açmaması istendi.

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