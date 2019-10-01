AP’den Türkiye’yi rahatlatan seçim

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yaklaşık 5 yıl boyunca tartışmalı Türkiye raportörlüğü görevi üstlenen Hollandalı parlamenter Kati Piri’nin, koltuğunu İspanyol sosyal Demokrat Nancho Sanchez Amor’a e devretmesi bekleniyor. Bu sabah yapılacak oylamada, Nancho Sanchez Amor’un Türkiye raportörü seçilmesi kesin gözüyle bakılıyor.

Kati Piri’nin Türkiye yönelik tavrı, Twitter üzerinden siyasi diplomaside bulunma çabaları ve zaman zaman bölücü terör örgütüne yakın kuruluşların görüşlerini savunması, Ankara’nın sıkça tepkisine neden olurken, son Türkiye raporunda Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile müzakerelere son vermesi yönündeki çağrısı iplerin tamamen kopmasına neden olmuştu. Piri’nin aksine AB-Türkiye ilişkilerine önem veren Sanchez Amor, Ankara’nın AB üyeliğini savunuyor ve ilişkilerin devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Hassasiyetleri biliyor

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi olarak seçilen Josep Borrell’e yakınlığıyla da bilinen Sanchez Amor, AP içerisinde Türkiye raportörü olabilecek en dengeli isim olarak kabul ediliyor. Bir Akdeniz ülkesinden gelen Sanchez Amor, bölgedeki gelişmeleri, Türkiye gibi ülkelerin toprak bütünlüğü, terör ve kontrolsüz göç gibi konulardaki hassasiyetlerini de çok iyi biliyor. Zira İspanya da benzer sorunlarla karşı karşıya.

Ankara, Piri’nin AB-Türkiye ilişkilerine zarar verdiğini ifade ederek, Birlik ile Türkiye ilişkilerinin askıya alınmasını talep eden raporundan dolayı istenmeyen parlamenter ilan etmişti.

Türkiye, diplomatik yollarla AP içerisinde Ankara ile yapıcı şekilde çalışabilecek bir parlamenter olması gerektiğinin mesajını iletmişti. Ankara, Türkiye karşıtı Hristiyan Demokratlar’a yakın bir raportörün olmasından endişe duyarken, AP’de Türkiye raportörlüğü görevini elinde bulunduran Sosyal Demokrat grup da, Türkiye raportörlüğünü başka siyasi partilere devretmeyerek elinde muhafaza etti.

Türkiye gibi stratejik bir ülkenin raportörlüğünü savunmaya hazırlanan İspanyol parlamenterin, temel hak ve özgürlükler ile Kopenhag kriterleri konusunda ödün vermesini beklememek gerekiyor. Buna karşın AB-Türkiye ilişkilerinin devam etmesi, Türkiye’nin stratejik önemi ve terör mücadele ile göç kontrolü gibi konularda Amor’un Ankara’ya destek olması beklenebilir.

KPK’ya bir Alman

Öte yandan Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin yanı sıra TBMM üyelerinin AP nezdindeki girişimleri sayesinde, AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu’nun (KPK) Avrupalı eş başkanı da Türkiye’ye bir nebze olsa daha yakın olan bir parlamenter tarafından üstleniyor.

Yeşiller Grubu üyesi Alman Parlamenter Sergey Lagodinsky, AB-Türkiye KPK eş başkanlığı görevini Yunan Hıristiyan Demokrat parlamenter Manolis Kefaloyiannis’den devraldı. Kefaloyannis, 3 yıla yakın bir süredir AB-Türkiye KPK toplantılarının “düzenlenmemesine” neden olurken, KPK’nın Türk üyeleriyle de yapıcı bir diyalog içerisinde bulunmadı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’e karşı zıt politikalarıyla bilinen Lagodinski, Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyor.

Türkiye ile yeni müzakere başlıklarının açılmasının zor olduğunun bilincinde olan Lagodinsky, AB’nin Türkiye ile diyaloğu kopartmaması gerektiğini savunuyor. Türkiye’nin AB’ye yönelik ev ödevlerinin bilincinde olduğunu düşünen Lagondinsky’nin, temel hak ve özgürlükler ile hukuk devleti konularında hassasiyet göstermesi beklenebilir. Buna karşın farklılıkların özgürce yaşanmasını savunan Lagodinsky’nin AB içerisindeki Türkiye karşıtlığının ırkçılık seviyesine gelmesine izin vermemesi de muhtemel.