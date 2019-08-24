24.08.2019 - 10:27
Apple'dan uyarı: Kredi kartını cüzdanınıza koymayın
Apple’dan yeni kredi kartı için uyarı geldi. Apple kullanıcılarına kredi kartını deri cüzdanlarına koymamalarını önerdi.
Titanyum malzemeden yapılan kartın deri cüzdana konduğu zaman renginin solacağı uyarısı yapan Apple’ın resmi sitesinde yer alan açıklamada “Eğer titanyum malzemeden yapılmış Apple Card’ınız sert yüzeye veya maddeye temas ederse kaplaması zarar görebilir” dendi. Apple aynı zamanda kredi kartını kullanıcıların çantalarında taşımamaları gerektiği uyarısı da yaptı. Kısaca Apple’ın yaptığı açıklamaya göre kredi kartının hiçbir yüzeye dokunmaması gerekiyor. Apple Card şu an sadece ABD’de kullanılabiliyor.
İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.