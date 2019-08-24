Apple'dan uyarı: Kredi kartını cüzdanınıza koymayın

Titanyum malzemeden yapılan kartın deri cüzdana konduğu zaman renginin solacağı uyarısı yapan Apple’ın resmi sitesinde yer alan açıklamada “Eğer titanyum malzemeden yapılmış Apple Card’ınız sert yüzeye veya maddeye temas ederse kaplaması zarar görebilir” dendi. Apple aynı zamanda kredi kartını kullanıcıların çantalarında taşımamaları gerektiği uyarısı da yaptı. Kısaca Apple’ın yaptığı açıklamaya göre kredi kartının hiçbir yüzeye dokunmaması gerekiyor. Apple Card şu an sadece ABD’de kullanılabiliyor.